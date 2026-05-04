Avianca aumentará frecuencias a EE.UU. tras cierre de operaciones de Spirit

La aerolínea colombiana Avianca anunció un plan para fortalecer su red de rutas hacia Estados Unidos mediante el incremento de frecuencias y la consolidación de conexiones estratégicas desde Colombia, con el objetivo de mejorar la conectividad y ampliar su oferta en ese mercado, luego del cierre de operaciones de Spirit en todo el mundo, que ha afectado a millones de pasajeros.

Actualmente, la aerolínea opera más de 400 vuelos semanales hacia 14 destinos en Estados Unidos, y durante 2025 movilizó más de 4,9 millones de pasajeros en estas rutas, lo que evidencia la alta demanda entre ambos países.

Dentro de los cambios proyectados, Avianca prevé aumentar la frecuencia en la ruta Bogotá–Fort Lauderdale, que pasaría a contar con dos vuelos diarios. Asimismo, la conexión entre Barranquilla y Miami tendría un incremento significativo, pasando de tres frecuencias semanales a una operación diaria.

Avianca Foto: referencia, Blu Radio

Otro de los anuncios destacados por la aerolínea es que la ruta Medellín–Orlando se establecería de forma permanente, con un vuelo diario, fortaleciendo así la conectividad desde la capital antioqueña.



Según la aerolínea, esta expansión hace parte de su estrategia para consolidar su red global, que actualmente conecta a Norteamérica con más de 80 destinos en América y Europa, facilitando no solo el turismo, sino también el intercambio comercial.

Avianca también destacó que los viajeros provenientes de Estados Unidos podrán acceder a una amplia red de destinos en el Caribe y Sudamérica, lo que refuerza su posición como un actor clave en la conectividad regional.

Sin embargo, la implementación de estas nuevas operaciones está sujeta a la aprobación de las autoridades aeronáuticas correspondientes en cada país.

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La compañía aseguró que continuará evaluando nuevas alternativas para fortalecer su red y ampliar la conectividad entre Colombia y los mercados internacionales.