Avianca - Viva: apelación sobre decisión de fusión se resolverá máximo en dos meses, según Aerocivil

Destacó el director de la Aerocivil, Francisco Ospina, desde el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena que ya conoció que Avianca apeló la decisión negativa de su fusión con Viva y que, por ley, tienen hasta dos meses (desde este 23 de noviembre) para dar una respuesta definitiva, ya que depende de la complejidad y la realidad del caso.

“Esta es una decisión de mucha responsabilidad, tiene un efecto grande hacia los mercados, de cara al usuario y sobre todo a las empresas intervinientes. Por los términos legales esta decisión sobre el recurso de apelación podría tomar hasta dos meses, obviamente desde la Aerocivil hay compromiso para tener una respuesta muy ágil”, indicó el director.

Agregó, además, que en el primer proceso la Aerocivil tomó la decisión en tres meses “con eficiencia”, y que este es un proceso administrativo que no ha sido cuestionado directamente respecto a los argumentos que se han usado desde la autoridad aeronáutica.

“Tenemos que evaluar los términos de esta apelación, tengo la información que han hecho pública, no la información de los documentos formales y legales de la apelación, decidieron no presentar recurso de reposición, así que por ahora tenemos la información de medios. No tengo yo la información oficial de la solicitud y confirme a la complejidad de esta de hará en los términos que deban darse”, añadió.

Sobre si está impedido o no para tomar una decisión en medio de este proceso, el director Ospina mencionó que el haber estado en Avianca, como capitán, no le genera impedimento alguno para tomar decisiones al respecto.

