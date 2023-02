Aviones de Satena tienen 98% de ocupación; ¿cómo van a trasladar pasajeros de Viva como pidió Petro?

El presidente Gustavo Petro anunció que ante la emergencia que se vive en varios aeropuertos del país por el cese de las operaciones de Viva Air, la aerolínea estatal Satena debería apoyar de inmediato en la defensa de esos usuarios.

Satena cuenta con una flota de 11 aviones (7 ATR 42 de 48 pasajeros, 2 ATR 72 de 48 pasajeros, 2 Embraer de 50 pasajeros) que viajan a más de 30 destinos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, Satena solo va a poder ayudar a los pasajeros afectados por la cancelación en las operaciones de Viva, en rutas de Bogotá - Medellín / Medellín - Bogotá.

Todo dependerá de la disponibilidad de los aviones. Por ejemplo, si el vuelo tiene 15 sillas libres, estas se ocuparán con los pasajeros que tenían planeado viajar con Viva.

Blu Radio confirmó con fuentes de la aerolínea estatal que, en este momento, tienen el 98% de ocupación, por lo que atender la demanda de pasajeros es complicado.

Por ahora, las personas que quieran viajar con Satena quedarán en una lista de espera y, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga al momento de tomar el vuelo, se harán los cambios. Para esto deben presentar el pasabordo o tiquete emitido y se les asignará un vuelo entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

