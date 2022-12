Bajó el agua en Apartadó y salieron a flote los daños que dejan 8.000 afectados

Mientras en la Alcaldía de Apartadó avanza un consejo de gobierno y gestión del riesgo para atender la emergencia por inundaciones en el municipio, en las calles de ese municipio del Urabá antioqueño bajó el nivel del agua y las familias están sacando el lodo que quedó en casas, calles y locales comerciales.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Una vez bajó el nivel del agua quedó al descubierto el daño de enseres y afectaciones en muros y puertas de viviendas de al menos 10 barrios del municipio.

"Ya me comuniqué con el gobernador de Antioquia y me llamó el presidente Iván Duque, quien me comunicó que ordenó la visita del director de la UNGRD, Eduardo José González, quien va a ayudarnos en esta emergencia", dijo a BLU Radio el alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga.

Le puede interesar: Al menos 8.000 afectados y 5.000 niños sin clase en Apartadó por inundaciones: alcalde

De manera urgente a la zona se anunció el envío de mercados y elementos vitales como agua, colchones, cobijas y lo necesario para atender a los niños, explicó el gobernador Luis Pérez.

Publicidad