Bandidos crean falsa colecta a nombre de médico fallecido por coronavirus

Según informaron los familiares del médico Carlos Nieto, fallecido pro COVID-19 el pasado sábado, a través de un perfil de Facebook personas inescrupulosas se estarían aprovechando del dolor

y el difícil momento por el que pasa su familia para pedir ayuda económica.

Sandra Rojas, madre del médico, desmintió que ellos estuvieran pidiendo la colaboración de los colombianos y aseguró que se trata de una estafa por las redes sociales.

“Hay una persona en Facebook que estaba pidiendo donaciones a nombre de mi hijo y no lo conocemos, no sabemos quién es ese señor, no es amigo ni de mi hijo ni de la familia, en ningún momento nosotros hemos pedido plata a nadie ni nada”, sostuvo.

La señora Rojas aseguró que muchos amigos de su hijo, compañeros de trabajo de Bogotá y Villavicencio su ciudad natal, si han hecho llegar detalles y ayudas a la esposa e hijos del médico pero ha sido directamente consultado y concertado con ellos y no por redes sociales.