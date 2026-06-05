Benedetti responde a advertencia de EE. UU. sobre retiro de visas por compra de votos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la reciente advertencia de Estados Unidos sobre cancelar visas a personas vinculadas con compra de votos y defendió la actuación de las autoridades colombianas frente a posibles delitos electorales en medio del proceso político que vive el país.

Benedetti señaló que cada nación tiene plena autonomía para decidir quién puede ingresar a su territorio, aunque cuestionó que desde el exterior se intente asumir un papel sancionatorio sobre hechos que, según dijo, están siendo investigados por las instituciones colombianas.

“Lo primero que tendría que decir es que cada país es libre y autónomo de dar visas, o no visas, o dejar a ver a quién entra o cómo entra a su país, ¿verdad? Pero, de alguna u otra forma, están tratando como de impartir justicia como si aquí no se impusiera justicia”, manifestó Benedetti.

El ministro aseguró que hasta el momento las investigaciones y capturas relacionadas con compra de votos se han concentrado en una sola campaña política, aunque evitó mencionar nombres o movimientos específicos. También afirmó que no tiene conocimiento de procesos disciplinarios contra funcionarios públicos por este tipo de hechos.



“Hasta ahora, las capturas que ha habido por compra de votos solamente ha sido de una sola campaña. Y de funcionarios públicos, que yo sepa, no ha habido ninguno ni ninguna querella ni tampoco ningún pronunciamiento por parte de la Procuraduría”, afirmó.

Benedetti añadió que la compra de votos es una práctica que históricamente se presenta con más frecuencia en elecciones legislativas que en presidenciales, aunque reiteró que se trata de conductas ilegales que deben ser rechazadas por las autoridades y la ciudadanía. “Es una práctica que no debe hacerse, pero que además no se presenta para las presidenciales. Este tipo de prácticas se presenta siempre son para las legislativas, no para los presidenciales”, concluyó el ministro del Interior.