Estados Unidos amenaza con retirar visas a quienes compren votos en Colombia

El gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar las visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

Y es que la administración de Donald Trump monitorea de cerca las denuncias contra dirigentes políticos, casas de cambio y entidades financieras que estarían involucradas en una presunta operación de compra de votos de cara a la segunda jornada electoral.

Entre las medidas que contempla Estados Unidos está la cancelación de visas para entrar al país norteamericano para quienes incurran en esa práctica. Dicho monitoreo se centra en Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, así como en otras zonas de la región Caribe.

Fue Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU, quien alertó tanto del monitoreo como de las medidas que se podrían tomar.



"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", expresó en redes Landau, en un mensaje que se autodenominó como ‘quitavisas’.

Este mensaje llega luego de que el candidato Abelardo de la Espriella denunciara durante una entrevista que varios políticos de la región Caribe estarían detrás de una operación de compra de votos.

