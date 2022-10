Benedicto XVI dice que amar a la Iglesia significa tomar decisiones difíciles

teniendo siempre presente el bien de la Iglesia y no el de uno".

Publicidad

Benedicto XVI aseguró que renunció al papado "en plena libertad", al notar que sus fuerzas han disminuido y no por su bien particular, "sino por el bien de la Iglesia".

"He dado este paso sabiendo su profunda gravedad y novedad, pero con un ánimo sereno", dijo.

Publicidad

"Un papa no está sólo en la guía de la barca de Pedro, aunque es el primer responsable y yo no me he sentido solo a la hora de llevar la alegría y el peso del ministerio petrino", dijo el pontífice en la audiencia que celebra en la plaza de San Pedro, el último acto público en el Vaticano antes de dejar de ser papa este jueves.

Publicidad

Benedicto XVI agradeció la multitudinaria presencia de fieles en la última audiencia de su pontificado y dijo sentirse "conmovido".

"Estoy conmovido, veo a la Iglesia que está viva", dijo el papa al principio de la audiencia, en medio de los aplausos de las decenas de miles de fieles asistentes.

Publicidad

Benedicto XVI aseguró también que su renuncia al papado no significa que vuelva a la vida privada, ya que cuando aceptó ser papa, "esa aceptación significa vivir para siempre para el Señor".

Publicidad

"Mi decisión de renunciar al ministerio petrino no revoca la decisión que tomé el 19 de abril de 2005 (cuando fue elegido papa). No regreso a la vida privada, a una vida de viajes, encuentros, conferencias, etc. No abandono la cruz, sigo de una nueva manera con el Señor Crucificado. Sigo a su servicio en el recinto de San Pedro", afirmó en su última audiencia como papa. Con EFE.