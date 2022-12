Benítez, el rival más duro que ha enfrentado James

La titularidad del volante colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, ha sido uno de los temas infaltables en la agenda deportiva mundial y la relación del colombiano con el técnico Rafa Benítez parece ser la razón de su escasa presencia en el 11 titular. (Vea también: Si creemos que nos puede aportar para ganar, lo usaremos: Benítez sobre James ).



El diario español AS da testimonio de la tensión que se vive entre el exmónaco y el técnico español. En su más reciente edición el rotativo trae una foto del colombiano en portada en la que se le ve en el banco de suplentes, haciendo alusión al duro momento que vive en el Real Madrid.



En el último encuentro ante el Shakhtar Donetsk por Champions League, James volvió a ir al banco, y según AS, ante de salir al campo, Benítez habló con el volante y le explicó por qué no sería titular. “Hay jugadores que están mejor que tú”, le dijo el entrenador.



Roces anteriores



El diario español cita algunos inconvenientes que se han registrado entre James Rodríguez y Rafa Benítez. Ante el Sevilla solo le dio la oportunidad a pocos minutos del final y el volante respondió con gol.



Antes, ante el PSG por Champions League, James estuvo calentando sobre la línea lateral durante mucho tiempo con la esperanza de ingresar, sin embargo, Benítez no realizó la sustitución y lo volvió a sentar.



Vacaciones



James fue obligado a adelantar su regreso al Real Madrid perdiendo 5 días de vacaciones por pedido del mismo Rafa Benítez. El colombiano no pudo llegar directamente a China para adelantar la pretemporada, sino que tuvo que viajar a Australia para integrarse a la plantilla. Al parecer, James se incomodó con la petición de Benítez pues había jugado Copa América y salió más tarde que sus compañeros a vacaciones, sin embargo, aceptó y viajó a la isla.



Aumento de salario



Esta discusión se da en medio de varios rumores que señalan que James habría pedido un aumento de sueldo.



AS señala que el colombiano, que gana 5, 5 millones de euros al año, pretende estar en el mismo nivel que el galés Gareth Bale y el español Sergio Ramos, quienes se ‘echa al bolsillo’ 10 millones de euros anuales.