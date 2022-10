Blatter y Platini coinciden en que es “farsa” y anuncian recursos a suspensión

"Vamos a recurrir ante el Comité de Apelación (de la FIFA), luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte, luego ante la justicia suiza", declaró Blatter en una conferencia de prensa, una hora y media después del anuncio público del fallo.



"Como presidente de la FIFA, he servido de punching ball", añadió, antes de mostrar su tristeza por esta situación: "Lo siento por el fútbol y por la FIFA".



Blatter mostró también su decepción con la Comisión de Ética de la FIFA, el órgano que determinó su suspensión.



"Si me preguntáis si he sido traicionado, sí, lo pienso. Pedimos a la Comisión de Ética que juzgara el comportamiento ético, pero rechazan las pruebas", estimó.



Sobre Platini, exaliado convertido en enemigo en los últimos años y suspendido igualmente 8 años, dijo que creía que era "un hombre honrado" y que no guardaba hacia él un deseo de "revancha".



Además del veredicto de la justicia deportiva, Blatter ha sido imputado por la justicia suiza.



"El ministerio público de la Confederación (MPC) ha tomado nota de la decisión de la FIFA. Esta decisión no tiene influencia en los procedimientos penales dependientes del MPC", declaró a la AFP Nathalie Guth, portavoz del fiscal general suizo.



Entre tanto, Michel Platini, presidente de la UEFA suspendido ocho años de toda actividad en el fútbol este lunes, denunció ser víctima de un proceso que es "una auténtica farsa" y "una puesta en escena" destinada a "ensuciar" su nombre mediante instancias a las que niega "toda legitimidad y credibilidad", según un comunicado transmitido a la AFP.



"De manera paralela al que presente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), estoy decidido a recurrir, en el momento que corresponda, a la justicia civil para obtener la reparación de la integridad de los perjuicios que he sufrido desde hace demasiadas semanas por este caso. Iré hasta el final para lograr ese objetivo", añadió el mítico exfutbolista francés.

"Esta decisión no me sorprende", escribe en el preámbulo de su comunicado Platini, antes de añadir: "Estoy convencido de que mi suerte estaba ya decidida antes de la audiencia del pasado 18 de diciembre (ante la justicia de la FIFA, donde su abogado prestó declaración durante nueve horas) y que el veredicto es únicamente el envoltorio patético de un deseo de eliminarme del mundo del fútbol".

"Tanto en los terrenos de juego como en el ejercicio de mis mandatos, mi comportamiento ha sido siempre irreprochable y estoy, en lo que a mí se refiere, en paz con mi conciencia", concluye el exjugador de la Juventus.

Platini fue sancionado por la justicia interna de la FIFA por los 1,8 millones de euros que recibió en 2011 de Joseph Blatter, supuestamente por unos trabajos de asesoría concluidos una década antes sin mediar contrato escrito.