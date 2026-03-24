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Blu Radio  / Nación  / Borrador de decreto busca definir responsabilidades por vertimientos naturales de crudo en Colombia

Borrador de decreto busca definir responsabilidades por vertimientos naturales de crudo en Colombia

El Ministerio de Ambiente y Ecopetrol participan en mesas institucionales para construir un borrador de decreto que permita caracterizar los vertimientos naturales de hidrocarburos y definir las responsabilidades en su manejo y atención en el país.

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