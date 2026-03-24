Borrador de decreto busca definir responsabilidades por vertimientos naturales de crudo en Colombia

Un borrador de decreto en construcción busca establecer las reglas para la atención y manejo de los vertimientos naturales de hidrocarburos en Colombia, conocidos como “resumaderos”. La iniciativa se desarrolla en el marco de mesas institucionales que reúnen a entidades del sector ambiental, minero-energético y técnico.

De acuerdo con William Elías Ramírez, ingeniero de petróleos de la coordinación de ingeniería de subsuelo regional central, el proyecto tiene dos objetivos principales. El primero consiste en determinar la naturaleza de estos fenómenos, con el fin de establecer si corresponden efectivamente a procesos naturales de migración de hidrocarburos hacia la superficie. El segundo apunta a definir los lineamientos de atención y gestión, incluyendo la asignación de responsabilidades frente a estos eventos.

En el proceso participan entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano y Ecopetrol, entre otras, con el propósito de construir un marco regulatorio de alcance nacional.

Foto: imagen de archivo, Ecopetrol.

Según explicó Ramírez, los resumaderos se producen cuando el hidrocarburo migra de manera natural a través de formaciones geológicas hasta la superficie, donde se expone a procesos de degradación. Esto implica que el crudo pierde su valor comercial y no puede ser aprovechado como el que se extrae mediante pozos.



En la región central, se han identificado 104 resumaderos, de los cuales 73 se concentran en el campo La Infanta, mientras que el resto se distribuye en otros campos operativos. A nivel nacional, cifras del Servicio Geológico Colombiano reportan 1.746 puntos en 29 departamentos.

Aunque se trata de un fenómeno natural, el hidrocarburo que aflora mantiene propiedades contaminantes. Puede afectar fuentes hídricas y generar riesgos para el entorno. Frente a esto, Ecopetrol ha implementado medidas de mitigación como la instalación de barreras de contención y la atención periódica de estos puntos para evitar la dispersión del crudo.

Ministerio de Minas y Energía Foto: Blu Radio

El aumento de la población en zonas cercanas a campos petroleros también ha incrementado la exposición de comunidades a estos fenómenos. Entre las recomendaciones se incluye evitar el consumo de agua de fuentes potencialmente contaminadas, no realizar quemas cerca de los afloramientos y limitar la permanencia en áreas donde puedan presentarse emisiones de gases.

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El borrador de decreto, aún en desarrollo, busca consolidar un esquema que permita coordinar la gestión de estos resumaderos en todo el país y establecer con claridad las responsabilidades de las entidades involucradas.