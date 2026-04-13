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Blu Radio  / Nación  / Borrador de decreto exigiría que el 50 % de la mano de obra calificada en hidrocarburos sea local

Borrador de decreto exigiría que el 50 % de la mano de obra calificada en hidrocarburos sea local

En la propuesta se deberán priorizar a los trabajadores de la zona, asegurando que los beneficios laborales lleguen a las comunidades que dependen de esta actividad.

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