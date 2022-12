Botero ocultó información al presidente y lo hizo cometer errores: Roy Barreras

El senador Roy Barreras habló con Voz Populi de BLU Radio sobre la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

El senador que citó al debate de moción de censura contra el ministro aseguró que la renuncia de Botero “era de esperarse” después de las denuncias dadas a conocer durante el debate relacionadas con el bombardeo en el que murieron ocho menores de edad.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Aseveró que está “convencido” que el ministro de Defensa no solamente “ocultó información a todos los colombianos, sino al mismo presidente y lo hizo cometer errores”.

Le puede interesar: "Es triste, es un hombre honorable: Ma. del Rosario Guerra sobre renuncia de MinDefensa

Explicó que con la salida de Botero del cargo se presenta una nueva oportunidad para que el presidente Duque resuelva los problemas del país, “por lo menos en tres temas: el respeto a la paz firmada para que abandonen esa agenda de hacer trizas la paz; la recuperación de la confianza de la sociedad en las fuerzas militares, y la agenda económica”.

Publicidad

Sobre la votación de la moción de censura, Roy Barreras aseguró que el tema no es de “ensañarse con personas” sino de lograr un cambio en la cartera y eso ya se pasó. “En mi opinión ya no resulta necesaria”, dijo.

Escuche el audio adjunto:

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.