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Blu Radio  / Nación  / Cambio Radical pide control sobre entidades del Estado durante transición del Gobierno

Cambio Radical pide control sobre entidades del Estado durante transición del Gobierno

Desde el partido Cambio Radical le piden a la Procuraduría y a la Contraloría conformar un equipo de vigilancia y control en todas las entidades del Estado con el fin de hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo Gobierno.

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Casa de nariño
Foto: Presidencia de la República
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno.

"Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.

Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Abelardo De La Espriella

"El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.

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