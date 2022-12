Camila Abuabara, ¿otra víctima del sistema de salud colombiano?

El caso del fallecimiento de Camila Abuabara generó un debate en Mañanas BLU acerca del funcionamiento del sistema de salud en Colombia, las medidas que tomó el Ministerio de Salud y el proceso concreto de Camila durante los 6 años.



Juan Lozano dijo que “el sistema de salud confabuló contra ella”; puesto que “se perdieron meses valiosísimos para la vida de Camila por el conjunto de reglas que estaban establecidas en ese momento que impedían que ella accediera con prontitud a los procedimientos”.



Durante el debate, se compartió un comunicado del Ministerio de Salud en donde se expresan las condolencias de la entidad frente al deceso de la joven: “Camila Abuabara será recordada como una luchadora por la vida y como un ejemplo para cientos de colombianos que no se rinden ante las adversidades de una grave enfermedad y que demuestran las ganas de vivir hasta el último momento”. Se puede leer en el documento.



En ese sentido, Aurelio Suárez criticó la actitud del Ministerio frente al caso: “lo de Camila fue el paseo de la muerte más largo que hayamos visto en Colombia; y el activismo del ministro Gaviria no fue el más activo ni el más propositivo”.



Frente a esto, se emitió en el programa una declaración pasada del ministro Gaviria en donde exponía que un funcionario público tiene el deber de tomar decisiones que beneficien al paciente y a los recursos: -el de Camila- “es un caso complicado; uno como funcionario público tiene una doble responsabilidad: la primera es acompañar a un paciente y la otra es cuidar los recursos de la salud”, reiteró.



Por su parte, Andrés Mejía declaró que no es justo criticar el procedimiento del ministro, puesto que “injusto decir que él no tuvo en consideración la vida de Camila, porque lo que tiene que hacer él es administrar un sistema que tiene en manos la vida de todos los colombianos”. Además, dijo, “los únicos que pueden determinar la causa de la muerte de la persona son los médicos”.



Lozano planteó que el Ministerio actuó tarde. Según él, a Camila “Cuando aún se hpodía recuperar, este sistema la había dado por muerta”.



Abuabara padecía de una leucemia linfoblástica aguda y de acuerdo a la madre de la joven, tuvo un paro cardiorespiratorio en la noche del martes y además, sufría de una crisis en su sistema digestivo.