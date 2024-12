Canciller Murillo sobre el 10 de enero: “A mi no me han invitado a ninguna posesión”

“Es una decisión del presidente, a mí no me han invitado a ninguna posesión, no tenemos ninguna pendiente”, así respondió el canciller Luis Gilberto Murillo a la consulta sobre si el mandatario o algún representante del Gobierno asistirá a la posesión presidencial del 10 de enero en Venezuela. A este evento sí asistiría el embajador de Colombia en el vecino país, Milton Rengifo.

El canciller también se refirió a las gestiones que ha adelantado el Gobierno colombiano frente al asedio denunciado por opositores venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas.

“No hemos vuelto a reactivar el tema con Venezuela, pero hubo unas propuestas, lo que alcanzamos a discutir con Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador era que pudiésemos lograr salvoconducto para Jorge Glas y una persona de Argentina (…) Del lado de Argentina la manifestación fue de la independencia de poderes, que les quedaba muy difícil lograr la liberación de esta persona. Y con Ecuador quedaron un tanto inconclusas las conversaciones”, agregó.

La postura del canciller ha sido fuertemente criticada por el expresidente Juan Manuel Santos , quien lo señaló de alcahueta por no pronunciarse frente a lo denunciado por seis opositores venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas. El canciller Murillo respondió que las gestiones diplomáticas se adelantan en privado, pero no significa que no se hagan.