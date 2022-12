Canciller pide a funcionarios “lenguaje respetuoso” para referirse a otros países

La canciller María Ángela Holguín hizo un llamado a todos los funcionarios públicos a usar un lenguaje respetuoso al referirse a los ciudadanos de otros países.

“Yo creo que como nosotros le hemos dicho en múltiples ocasiones que hay que tener un lenguaje de respeto, un lenguaje en que no sea de ofensas para ningún país”, manifestó.

El pronunciamiento se da luego de que el vicepresidente Germán Vargas Lleras generara una polémica al decir que las casas de sus programas “no son para venecos”.

Justamente, la ministra Holguín dijo que “las declaraciones del vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva”.

Sin embargo, sí aprovechó para reiterar el llamado “a que todos los funcionarios, absolutamente a todos, (tengan presente) el respeto por la manera de cómo se utiliza el lenguaje como nos referimos al otro país, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trabajar por esa integración, por ese respeto, por ese trabajo conjunto que necesitan los dos países”.

“Me parece que es una interpretación que no creo que en ningún momento el vicepresidente haya querido ofender ni mucho menos al pueblo venezolano, nosotros no tenemos sino cariño y respeto por el pueblo venezolano de muchos años, si se interpreta o si alguien pudo haber interpretado como que fuera algo ofensivo, pues de verdad queremos decirles del Gobierno de Colombia no hay absolutamente ningún sentimiento ofensivas al gobierno de Venezuela”, finalizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La ONU eligió al exministro peruano, Diego García-Sayán, como miembro del mecanismo de selección de jueces que integrarán el Tribunal Especial para a Paz.

-Bioenergy declara la fuerza mayor en la planta de etanol de más importante del país y decide suspenden contratos de trabajadores por los bloqueos registrados en las últimas horas.

-Miembros del CTI capturaron en las últimas horas al alcalde del municipio de Mogotes, en Santander, envuelto en otro escándalo de corrupción.

-Hasta este viernes 3.800 colegios de calendario B tienen plazo para inscribir a los estudiantes de grado once para que presenten las pruebas saber de este semestre.

-Aumentó a once el número de muertos por los incendios forestales en Chile.

-División entre los oyentes de BLU Radio generó la decisión del presidente Santos de objetar la ley que vincularía a las madres comunitarias al Estado.

-Se levantó la manifestación en el portal de Suba que no permite el funcionamiento total del sistema.

-Desde la próxima semana las personas que intenten "colarse" en el sistema Transmilenio tendrán sanciones cercanas a los 200 mil pesos. Con el Nuevo Código de Policía también se multará a quienes tengan mal comportamiento en el sistema.