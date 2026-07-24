Canciller Villavicencio descarta nueva reunión con EE.UU.: "Quedamos en buenos términos"

La canciller saliente Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno no tiene previsto sostener una reunión con Estados Unidos antes de finalizar su mandato, al considerar que la relación bilateral quedó en buenos términos. “En el sentido de que hay unas relaciones comerciales, relaciones de orden, en términos de convenios y de flujos comerciales”, afirmó la ministra.

Asimismo, señaló que será el gobierno entrante, encabezado por Abelardo de la Espriella, el que deberá asumir el manejo de la relación con Washington y atender asuntos como la deportación de ciudadanos colombianos.

“Ustedes saben que el jueves pasado llegó el último vuelo que pagó este Gobierno para que la gente no venga encadenada y con esposas como si fueran delincuentes, porque no lo son”, manifestó.

Villavicencio también indicó que, durante el proceso de empalme, el Gobierno dejó consignadas las prioridades que considera fundamentales, entre ellas la atención a los connacionales en el exterior y la defensa de sus derechos humanos. “No admitimos el trato violatorio de los derechos humanos que se ha producido en contra de los ciudadanos colombianos”, sostuvo.



Canciller Rosa Villavicencio Foto: Cancillería

La canciller recordó las acciones adelantadas por el Ejecutivo para asistir a los migrantes colombianos en distintos países. “Hemos recibido en Rumichaca, donde también el Gobierno ecuatoriano nos puso allí de una muy mala manera a los colombianos. Hemos recibido a quienes han salido y hemos luchado por su libertad en Venezuela. Hemos estado muy atentos a que todas estas políticas puedan atender a los connacionales”, indicó.

Finalmente, expresó su deseo de que la próxima administración mantenga esa política de protección hacia los colombianos en el exterior. “Espero que este gobierno siga haciendo lo mismo por la dignidad que merecen nuestros conciudadanos”, afirmó.

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Por otro lado, la canciller se pronunció sobre el incremento de los aranceles anunciado por Estados Unidos y aseguró que la decisión responde a la situación fiscal de ese país.

“Las medidas obedecen a una situación de déficit fiscal, de crisis por cuenta de un gasto excesivo en torno a la guerra que está sosteniendo con Irán. El gasto militar desproporcionado que está realizando este país para querer dominar el mundo de forma unilateral deja claro que ese no es el camino”, concluyó.