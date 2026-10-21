Capturan a 8 extraditables buscados por narcotráfico y lavado de activos; usaban criptomonedas

La Fiscalía, en coordinación con agencias de Estados Unidos, logró la captura de ocho personas que son pedidas en extradición de ese país por su presunta vinculación a redes de narcotráfico y al lavado de activos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), con apoyo de organismos de seguridad colombianos.

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En la primera acción, servidores del CTI con apoyo del Ejército, capturaron a siete personas requeridas por una Corte Distrital de Estados Unidos pues estarían relacionados con una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, el lavado de activos y el concierto para delinquir.

Entre los capturados se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de Guillo o Gallo, señalado como presunto cabecilla de la organización. También fueron detenidos Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.



De acuerdo con la investigación, la estructura habría usado tokens o criptomonedas, transferencias de dinero a terceros y depósitos fraccionados en cuentas de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla, para intentar darle legalidad a estos recursos.

En una segunda operación, realizada durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.

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Según las pesquisas de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Orfale habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida que, según la información conocida, habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana.

Las ocho capturas se realizaron con fines de extradición y contaron con la articulación de las autoridades colombianas y estadounidenses, incluidas las agencias DEA y AIRS, según la declaración del director del CTI, José Luis Ramírez Hinestroza.