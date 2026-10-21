Defensoría alerta que comunidades de Nariño llevan días sin agua ni comida por combates armados

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar el acceso a alimentos, agua potable, atención en salud y otros servicios esenciales para las comunidades de Linares y Los Andes, en Nariño, afectadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Según la entidad, desde el sábado 17 de octubre se registran confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), estructura de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño, hechos que han incrementado los riesgos para la población civil y agravado la situación de derechos humanos en estos municipios.

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Ante este panorama, la Defensoría advirtió que se necesita una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender las necesidades de las comunidades afectadas y garantizar sus derechos.

La entidad insistió en que la atención humanitaria no puede esperar y pidió asegurar el acceso oportuno a alimentación, agua potable, servicios de salud, saneamiento básico, energía y demás bienes y servicios esenciales.



También solicitó garantizar la continuidad de la educación y fortalecer la atención médica, especialmente para las personas que requieran asistencia prioritaria.

La Defensoría hizo un llamado para que las autoridades municipales de Linares y Los Andes, junto con la Gobernación de Nariño, fortalezcan la coordinación institucional y prioricen las necesidades más urgentes de la población.

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Por su parte, al Gobierno nacional le solicitó trabajar de manera coordinada con las autoridades territoriales para garantizar una respuesta efectiva y sostenida, así como condiciones que permitan el acceso humanitario seguro a las zonas afectadas.

En medio de esta escalada de violencia, la entidad también le pidió a los grupos armados involucrados en las confrontaciones respetar el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades y no obstaculizar el ingreso de las instituciones y organizaciones encargadas de brindar asistencia.

