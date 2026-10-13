Defensoría radicó proyecto de ley para garantizar la paridad de género en las Altas Cortes

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley que pretende garantizar una mayor participación de las mujeres en las Altas Cortes, donde actualmente ocupan apenas el 28,9 por ciento de las magistraturas, pese a representar más del 51% de la población del país. Hablamos del proyecto que busca modificar la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, para garantizar la paridad entre mujeres y hombres en la confirmación de las altas Cortes.

La iniciativa busca enfrentar las barreras que históricamente han dificultado el acceso de las mujeres a estos cargos, "estas desigualdades están asociadas a barreras estructurales, entre ellas los sesgos de género, los techos de cristal, las redes de poder históricamente masculinas y los vacíos en las reglas de elección", según cómo señala la Defensoría del Pueblo.

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El propósito es que las instituciones judiciales tengan una representación más amplia de la sociedad y fortalezcan la pluralidad en sus decisiones.

El proyecto establece que, cuando una Alta Corte tenga menos del 50% de mujeres entre sus integrantes, las listas y ternas para elegir nuevos magistrados deberán estar conformadas exclusivamente por mujeres. La medida busca avanzar progresivamente hacia la paridad de género en los máximos tribunales del país.



"Entonces, por ejemplo, si en un alta corte hay 10 magistrados, 3 son mujeres y los restantes son hombres, entonces, hasta llegar a 5, el listado que se manda o la alterna que se manda para proveer la vacante debe estar conformada exclusivamente por mujeres", señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La Defensoría aclaró que esta propuesta no elimina la exigencia de méritos profesionales. La preparación académica y las capacidades de las aspirantes seguirán siendo fundamentales, y el proyecto contempla concursos de méritos para garantizar igualdad de oportunidades en los procesos de selección.

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La iniciativa aplicaría a cinco organismos: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De esta manera, se busca ampliar la participación femenina en las instituciones encargadas de algunas de las decisiones judiciales más importantes de Colombia.

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¿Cuál es el paso a seguir?

El proyecto todavía debe superar su trámite en el Congreso de la República. Al tratarse de una ley estatutaria, necesita cuatro debates: dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. En cada uno deberá obtener el respaldo de la mitad más uno de los congresistas.

El plazo para completar este trámite es el 20 de junio de 2027, pues los cuatro debates deben realizarse dentro de una sola legislatura. Después, la iniciativa tendrá que pasar por la revisión de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley de la República.

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Si es aprobada, cambiará las reglas de conformación de las listas y ternas para avanzar hacia una mayor representación de las mujeres en la justicia colombiana.