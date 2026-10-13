Confederación de la Unión Sindical del Trabajo no participará de las marchas del 14 de octubre

La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo (CTU - USCTRAB) anunció que no participará en el paro convocado para este miércoles 14 de octubre y aseguró que impartió instrucciones a sus organizaciones afiliadas para abstenerse de sumarse a la jornada.

En un pronunciamiento, la central sindical sostuvo que respalda la huelga como una herramienta legítima de los trabajadores, siempre que sea sometida a votación de las bases y se ajuste a los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, manifestó su desacuerdo con lo que calificó como discursos de odio y con el uso de escenarios políticos que, a su juicio, van en detrimento de la clase trabajadora.

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“No compartimos los discursos de odio ni los escenarios políticos usados para el sindicalismo colombiano, en detrimento de la clase trabajadora. Por lo tanto, invitamos a la clase trabajadora a participar del diálogo social en búsqueda de una paz estable y duradera, como lo ha propuesto la OIT y como nuestra central lo ha prorrogado”, señaló Pedro Rubio, vocero de la CUT - USCTRAB.

La organización invitó a los trabajadores a participar en espacios de diálogo social para avanzar hacia una paz estable y duradera, en línea con los principios que promueve la OIT.



En medio de esta declaración Rubio también cuestionó la convocatoria de la ministra del Trabajo, Natalia López, al señalar que, según su versión, se ha reunido únicamente con sectores tradicionales del sindicalismo que considera aliados del petrismo. La CTU aseguró que esos encuentros han dejado por fuera a sectores alternativos y organizaciones sindicales que, según afirmó, vienen creciendo en Colombia.

La central sindical agrupa a organizaciones de los sectores público y privado, con presencia en entidades nacionales y territoriales. Entre sus afiliados hay sindicatos con representación en instituciones como el INPEC, Colpensiones, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el INVIMA, la UGPP, Migración Colombia y Aerocivil, así como en ministerios, gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación.