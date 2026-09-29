Capturan a alcalde y exalcalde de Ataco por presuntas irregularidades en contratos con regalías

La Fiscalía General de la Nación obtuvo órdenes de captura contra el alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, el exalcalde de esa misma población, Miller Aldana, y una contratista, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Las detenciones fueron realizadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos adelantados en Ataco y Florencia, Caquetá, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción recopilará elementos materiales probatorios sobre la posible participación de funcionarios, exfuncionarios y contratistas en el direccionamiento de recursos destinados a atender necesidades de comunidades del municipio.

De acuerdo con la investigación, los tres capturados se habrían articulado para direccionar un contrato de obra y otros dos de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. El proyecto fue financiado con 21.550 millones de pesos provenientes de regalías y, de acuerdo con la Fiscalía, permanece inconcluso.

Los contratos cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, cuando Ataco, por las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima, hacía parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.



Esta condición permitió a la administración municipal acceder a recursos del Sistema General de Regalías a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), con los que se financió el proyecto objeto de la investigación.

La Fiscalía sostiene que la contratista detenida habría sido beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con estos recursos. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de cada uno de los capturados en las presuntas irregularidades detectadas en la contratación.

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Los tres serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.