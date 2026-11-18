Cayó en Caquetá alias 'Bocalinda', señalado como el principal explosivista de las disidencias de las FARC del Bloque Jorge Briceño, estructura al mando de alias Calarcá. El hombre es señalado de fabricar miles de artefactos explosivos, instalar campos minados y preparar dispositivos para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil.

La captura se produjo mediante un asalto aéreo en la vereda Caño Verde, zona rural del municipio de Solano, Caquetá, durante una operación del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Según las autoridades, sería el encargado de las actividades relacionadas con explosivos para esta estructura armada en Caquetá y Huila. Alias 'Bocalinda' figuraba en los carteles de los delincuentes más buscados del suroccidente del país y tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Uno de los principales señalamientos en su contra es su presunta participación en la fabricación de aproximadamente 5.000 dispositivos explosivos durante los últimos dos meses. Entre estos elementos habría granadas acondicionadas para ser instaladas en drones, que posteriormente serían distribuidas entre diferentes estructuras de las disidencias de las FARC en el territorio nacional.



El presunto delincuente sería uno de los principales promotores de involucrar a menores de edad en estas actividades criminales. Presuntamente, les enseñaba a fabricar dispositivos explosivos, lo que habría facilitado el entrenamiento de nuevos integrantes para las labores de esta organización armada.

Además, sería responsable de instalar áreas minadas y activar dispositivos explosivos contra la población civil, especialmente en hechos relacionados con extorsiones en los departamentos de Caquetá y Huila, y habría preparado explosivos improvisados para afectar a integrantes de la Fuerza Pública.

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Las autoridades también lo identifican como hombre de confianza de alias Urías Perdomo, conocido como Cotiz, y como integrante del círculo cercano de alias Calarcá, cabecilla de esta facción del Bloque Jorge Briceño.

Durante el operativo, las tropas incautaron 25 cilindros de 40 libras, 301 recipientes con material explosivo, 200 bolsas de balines y 28 municiones de diferentes calibres. También fueron encontrados dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares y panfletos alusivos a esta estructura de las disidencias.

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Alias 'Bocalinda' fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.