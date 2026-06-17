Capturan a alias 'Morocho', presunto responsable del atentado a periodista en Guaviare

La Policía Metropolitana de Villavicencio logró la captura de alias 'Morocho', un sujeto señalado de pertenecer al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

El operativo se desarrolló en la inspección de Pompeya de Villavicencio. Allí se realizó la detención de este individuo, quien contaba con una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, confirmó que el capturado es el principal señalado por el atentado perpetrado el pasado 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare contra el reconocido periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, Ana Milena Torres.

#Atención La Policía en Villavicencio confirmó la captura de alias 'Morocho', presunto integrante de las disidencias de las Farc (bloque Jorge Suárez Briceño), responsable del atentado perpetrado el año pasado contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del… pic.twitter.com/1Ee3tZFv4V — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 17, 2026

Alias 'Morocho' fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde será presentado ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio para avanzar en su judicialización.



Es importante recordar que el 5 de julio del año pasado, el país se estremeció tras conocerse el ataque sicarial contra el director de la emisora Guaviare Estéreo y corresponsal de Caracol Radio, Gustavo Chicangana (conocido en la región como Gustavo Chica).

El periodista y su esposa fueron emboscados por un hombre armado al salir de su vivienda en el barrio El Dorado, en San José del Guaviare. A pesar de contar con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a amenazas previas derivadas de su labor informativa sobre los conflictos y economías ilegales en la región, Chicangana resultó herido tras el ataque con armas de fuego.

Actualmente, el periodista Chicangana cuenta con protección y hace poco volvió a San José del Guaviare, donde sigue ejerciendo su profesión.