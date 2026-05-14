Capturan a militar que exigía dinero a cambio de permisos: obtuvo casi $2 millones

Un subteniente del Ejército Nacional fue capturado por orden judicial en Bogotá por su presunta participación en el delito de concusión, es decir, por supuestamente exigir dinero aprovechando su cargo.

El oficial estaba adscrito al Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 23 (BASPC23). La investigación comenzó el 30 de enero de 2026, luego de una denuncia presentada por el segundo comandante de esa unidad militar.

Según la denuncia, durante el permiso navideño de diciembre de 2025, el subteniente habría solicitado $50.000 a cada uno de 39 soldados a cambio de concederles más días de descanso.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía 2210 Especializada y su grupo de Policía Judicial, el dinero entregado sumó $1.950.000. Los pagos se habrían realizado mediante transferencias bancarias a una cuenta personal del oficial, entregas en efectivo y compras de artículos para uso personal.



Con este resultado, la Fiscalía General Penal Militar y Policial reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción y con la defensa de la transparencia y la legalidad al interior de las Fuerzas Militares.

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