Capturaron a alias 'Katiro', señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Alias 'Katiro', señalado como presunto segundo cabecilla de zona y jefe de sicarios de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario del Clan del Golfo, fue capturado en un operativo articulado entre tropas del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia y unidades de la SIJÍN, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

La operación se llevó a cabo en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, luego de labores de inteligencia y reconocimiento adelantadas por las autoridades. Durante el procedimiento también fueron capturados otros dos presuntos integrantes de esta estructura criminal, identificados con los alias de ‘Rolo’ y ‘Niche’.

De acuerdo con las autoridades, los tres capturados, presuntamente, desarrollaban actividades criminales en esta zona de Antioquia, entre ellas homicidios selectivos, intimidaciones, acciones terroristas y labores de inteligencia delictiva, con el objetivo de mantener el control armado y financiero de la estructura ilegal en el territorio.

"Dentro de estos tres sujetos se encontraba, alias 'Katiro', Tulio Beltrán Muñoz. Este sujeto sería el segundo cabecilla de la zona encargado de direccionar los homicidios, de realizar cobro extorsivo. Con esta captura, aquí en el municipio del Bagre, logramos disminuir los índices de criminalidad, afectar las economías ilícitas de estos grupos", indicó el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, comandante de la Décima Primera Brigada.



En medio del operativo, las autoridades incautaron dos pistolas, un fusil, cuatro proveedores y 97 cartuchos de diferentes calibres, material que, según información oficial, sería utilizado para fortalecer las acciones delictivas de esta organización en la región.

Por lo pronto, los detenidos, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en el proceso judicial correspondiente. Entretanto, el Ejército anunció que continuará desarrollando operaciones para debilitar a los grupos armados organizados que delinquen en esta subregión del país.