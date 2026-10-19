En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Museo Nacional
San Andrés
Protestas en Francia
Mancuso

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan a oficial del Ejército por presuntos nexos con grupo armado ilegal

Capturan a oficial del Ejército por presuntos nexos con grupo armado ilegal

El oficial estaría relacionado con el frente 57 Yair Bermúdez, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Oficial del Ejército Nacional capturado.
Oficial del Ejército Nacional capturado.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

En un operativo adelantado por unidades de contrainteligencia militar, en coordinación con la Policía Nacional, fue capturado un oficial del Ejército Nacional que se encontraba en servicio activo. La acción se produjo tras un año de investigaciones orientadas a esclarecer posibles conductas delictivas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con la información entregada por la institución, las indagaciones permitieron establecer que el uniformado estaría presuntamente involucrado en hechos que podrían constituir varios delitos, entre ellos cohecho propio, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Últimas noticias

Presidente Abelardo De La Espriella y Armando Benedetti.
Nación

"Ni perdón ni olvido para ese criminal": De La Espriella sobre Benedetti tras polémica con exAUC

Amor Perfecto lleva el café colombiano a un nuevo escenario mundial
Nación

Exportaciones de café caen 13,8% por “efecto tijera” entre dólar barato y costos más altos

Publicidad

Uno de los principales elementos de la investigación apunta a posibles nexos del oficial con el Grupo Armado Organizado Residual (GAOr), específicamente con el frente 57 Yair Bermúdez. Estas presuntas vinculaciones serán objeto de las actuaciones judiciales correspondientes.

Tras su captura, el militar fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán adelantar el proceso respectivo y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad institucional. Asimismo, ratificó su política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción en los que puedan incurrir integrantes del personal militar o civil.

Publicidad

Finalmente, la institución aseguró que continuará actuando frente a cualquier conducta que contravenga el ordenamiento jurídico y sus principios institucionales, con el propósito de preservar la legitimidad de las Fuerzas Militares y mantener la confianza de los colombianos.

Relacionados

Noticias de hoy

Entrevista

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad