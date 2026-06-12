"Cárcel inmediata para evasores": la propuesta de integrante de equipo económico de Cepeda

A solo nueve días de la segunda vuelta presidencial, Jairo Orlando Villabona, pieza clave en el andamiaje económico de Iván Cepeda, presentó las líneas rojas y las prioridades de un eventual gobierno del Pacto Histórico. Villabona enfatizó que la solución al déficit del país no requiere una "motosierra" al gasto público, sino una reestructuración profunda de los ingresos del Estado.

Ajuste fiscal: Ingresos vs. Recortes

Frente a las dudas sobre cómo manejará la campaña el problema fiscal, Villabona fue tajante al señalar que el foco no estará en la austeridad del gasto, sino en el recaudo.

"El gasto no es el problema. Eso es como cuando uno se gana el mínimo, pues se gasta toda la plata. No es que esté gastando mucho, es que el dinero no le alcanza", afirmó Villabona.



Para solucionar esto, el experto apunta a dos frentes que, según sus cálculos, suman más de 230 billones de pesos:

Evasión de impuestos: Que estima en cerca de 100 billones de pesos.

Gasto tributario: Los 294 beneficios tributarios existentes que suman 130 billones y que, según él, se han otorgado en el Congreso por "favores que le han hecho a los que les han financiado las campañas políticas".

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Cárcel para evasores y cultura tributaria

Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de endurecer las penas contra quienes no pagan impuestos. Villabona criticó que en Colombia las leyes sean "laxas" y que solo se contemple la prisión a la tercera reincidencia.

"A nosotros nos falta cultura y pensamos que evadir impuestos pues no es tan grave. En otros países del mundo esa persona es un delincuente. Aquí en Colombia no". La propuesta de la campaña es convertir la evasión en un delito grave de detención inmediata, siguiendo el modelo de los países de la OCDE.

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Independencia del Banco de la República y transición energética

Villabona también buscó calmar los mercados al asegurar su respaldo a la autonomía del emisor.

"Tiene que haber independencia total del Banco de la República. Estoy totalmente de acuerdo con eso". Aunque reconoció que es un tema que debe hablar con el candidato Cepeda, reafirmó que la función principal de controlar la inflación debe mantenerse alejada de la política directa.

En materia energética, propuso un enfoque pragmático para el gas, distanciándose ligeramente de las posturas de importación total. Tras el hallazgo de nuevas reservas, señaló que "se tiene que desarrollar ese proyecto y poder nosotros vivir de nuestro propio gas y no tener que importarlo".

La apuesta por la Economía Popular y el Agro

Finalmente, el asesor explicó que la "economía popular" busca integrar a los trabajadores informales mediante cooperativas y apoyo gubernamental. Una de las innovaciones propuestas es eliminar la intermediación en el campo mediante compras públicas directas.

"Se garantiza la compra de las cosechas para todos los programas sociales del estado, por ejemplo, para el PAE, para las cárceles, comprándole directamente a estas asociaciones de campesinos". Según Villabona, esto permitiría al Estado comprar más barato y a los campesinos vender a mejor precio.

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Escuche la entrevista: