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Desde Medellín, Iván Cepeda dice que presentará pruebas y hallazgos de presunta compra de votos

El candidato presidencial aseguró que tiene un “compendio de hallazgos”.

Iván Cepeda
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Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

En medio de una corta visita que hizo Iván Cepeda la ciudad de Medellín, el candidato presidencial avivó la polémica a pocos días de la segunda vuelta presidencial al afirmar que tendría pruebas de la compra de votos por parte de su contrincante, Abelardo de la Espriella.

El candidato del Pacto Histórico lanzó las acusaciones luego de que hace unos días el mismo de la Espriella nombrara a algunas personas que estarían detrás de la compra de votos en algunas regiones del país.

Desde la capital de Antioquia y ante miles de personas, Cepeda aseguró que el abogado Miguel Ángel del Río será la persona encargada de llevar ante las autoridades correspondientes un “compendio de hallazgos”.

"Hay unos métodos que está utilizando el señor de la Espriella comprando votos. Hay que decirlo. El abogado Miguel Ángel del Río, a quien hemos comisionado, presentará en los próximos días el compendio de hallazgos que hemos hecho con relación a la manera como se está intentando comprar masivamente la conciencia del electorado”, aseguró.

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A la espera de que Cepeda entregue lo que serían algunas pruebas de una presunta compra de votos de cara a las elecciones presidenciales, el candidato del Pacto Histórico habló desde la capital de Antioquia y le pidió a su seguidores organizar la votación para poder “triunfar en las urnas”.

Por su parte, durante su breve intervención en Medellín, el candidato presidencial se refirió a tierras de los campesinos e indicó que en un eventual mandato intensificará la entrega a las personas que viven en el campo de Colombia.

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