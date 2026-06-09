¿Campaña de Cepeda reconocerá resultados si gana Abelardo? Esto dicen desde el Pacto Histórico

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial ha quedado marcada por una interrogante: ¿aceptarán los candidatos el resultado de las urnas? .

La coordinadora de la campaña de Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, habló en Recap Blu y fijó una postura clara, pero condicionada, señalando que la legitimidad de la elección dependerá exclusivamente de la transparencia del proceso.

"No puedo decir si vamos o no a reconocer", dijo Carrascal tras ser consultada sobre si el Pacto Histórico aceptaría un triunfo de Abelardo de la Espriella, la vocera fue enfática en que no darán un "cheque en blanco" a las autoridades electorales.

"Yo no puedo decir en este momento si vamos o no vamos a reconocer. Se reconocerá una elección que goce con plenas garantías y un proceso electoral que goce con plenas garantías", aseveró.



La representante subrayó que denunciar la falta de transparencia no debe interpretarse como un ataque a la institucionalidad, sino como un ejercicio de defensa democrática.

Las exigencias: Software, testigos y observación internacional.

La campaña de Cepeda ha trazado una "hoja de ruta" de lo que consideran condiciones mínimas para validar los resultados:

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"Necesitamos transparencia en el software, necesitamos transparencia en todo", afirmó.

Escuche la entrevista: