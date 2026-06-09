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¿Campaña de Cepeda reconocerá resultados si gana Abelardo? Esto dicen desde el Pacto Histórico

La coordinadora de la campaña evitó comprometerse de antemano con la aceptación del veredicto del 21 de junio, exigiendo transparencia total en el software y vigilancia internacional.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La recta final hacia la segunda vuelta presidencial ha quedado marcada por una interrogante: ¿aceptarán los candidatos el resultado de las urnas? .

La coordinadora de la campaña de Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, habló en Recap Blu y fijó una postura clara, pero condicionada, señalando que la legitimidad de la elección dependerá exclusivamente de la transparencia del proceso.

"No puedo decir si vamos o no a reconocer", dijo Carrascal tras ser consultada sobre si el Pacto Histórico aceptaría un triunfo de Abelardo de la Espriella, la vocera fue enfática en que no darán un "cheque en blanco" a las autoridades electorales.

"Yo no puedo decir en este momento si vamos o no vamos a reconocer. Se reconocerá una elección que goce con plenas garantías y un proceso electoral que goce con plenas garantías", aseveró.

La representante subrayó que denunciar la falta de transparencia no debe interpretarse como un ataque a la institucionalidad, sino como un ejercicio de defensa democrática.

Las exigencias: Software, testigos y observación internacional.

La campaña de Cepeda ha trazado una "hoja de ruta" de lo que consideran condiciones mínimas para validar los resultados:

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"Necesitamos transparencia en el software, necesitamos transparencia en todo", afirmó.

Escuche la entrevista:

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