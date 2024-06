Carlos Hernán Rodríguez se posesionó como nuevo contralor general

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, posesionó este martes a Carlos Hernán Rodríguez como el nuevo contralor general de la República.

Rodríguez regresó al cargo luego de que hace poco más de un año el Consejo de Estado declarara nula la elección del funcionario por cuenta de irregularidades en el trámite de la elección del Congreso.

Sin embargo, el pasado 12 de junio volvió a ser escogido tanto por la Cámara de Representantes como el Senado de la República y, en su discurso ante la plenaria, el funcionario pidió la ayuda del legislativo, del Gobierno nacional y de las contralorías territoriales.

“La Contraloría tiene un papel que cumplir con su misión que es cuidar el dinero (…) no se cuida si termina ayudando a grupos de interés particular y permanentes en la dirección del Estado, que aquí hay muchos. En el debate de la salud, la Contraloría ya expuso una investigación que no le gustó a los dueños del poder de facto, y que nosotros hemos corroborado en las intenciones que hemos hecho en algunas EPS”, aseguró el presidente Gustavo Petro en su discurso durante la posesión de Carlos Hernán Rodríguez.

Además, expresó su compromiso de mantener la independencia de los poderes como garantía de la democracia: “En la persistencia está el que se vuelva de facto una norma común, porque es fundamental para la democracia”, dijo el presidente Petro.

Por su parte, el día de su elección, Rodríguez también había definido las vías de su gestión: “Esta Contraloría debe ser un bastión de la institucionalidad, un faro que ilumine un camino hacia una gestión pública honesta y eficiente, para ello, debemos trabajar incansablemente para fortalecer todos los mecanismos de control fiscal, promover la participación ciudadana y luchar contra las diferentes formas de corrupción y en general sin ningún tipo de sesgo partidista o político”, afirmó.

Aunque la candidatura de Rodríguez había generado polémica al haber sido destituido, el abogado logró finalmente regresar al cargo, incluso luego de obtener cinco votos más que en su elección anterior.