Caso UNGRD: Karen Manrique quería salir de la cárcel para asumir su curul pero la Corte se lo negó

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Manrique con la que buscaba un permiso para ser trasladada, bajo custodia, al Capitolio Nacional el próximo 20 de julio y posesionarse para el periodo constitucional 2026-2030.

Manrique, quien permanece privada de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, había solicitado una autorización temporal para asistir a la ceremonia de posesión alegando que debe prevalecer su presunción de inocencia y sus derechos políticos, al no existir una sentencia condenatoria en su contra.

Sin embargo, la Corte respondió que debe prevalecer el cumplimiento de la medida de aseguramiento vigente pues, cuando esta se impuso, se consideró que la libertad de la congresista representaba un riesgo para la comunidad, para la integridad de la investigación y para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.

Además, le recordó a Manrique su rol como congresista está relacionado con las razones que motivaron la medida de aseguramiento y por ello, autorizar su traslado para asumir nuevamente una curul podría resultar contraproducente.



“Así las cosas, aunque el pedimento se circunscribe a una autorización temporal de salida del centro de reclusión para asistir al acto de posesión, las circunstancias derivadas de la medida de aseguramiento a la que se encuentra sometida la aforada permiten advertir que dicha autorización podría comprometer los fines constitucionales que justifican la limitación de su libertad ambulatoria, los cuales han de prevalecer sobre el interés de la procesada de tomar posesión del cargo para el cual fue elegida, argumentó la Corte.

En la decisión, la Corte explicó además que la legislación penitenciaria solo contempla permisos excepcionales de salida para casos específicos, como diligencias judiciales, atención médica o situaciones graves relacionadas con familiares cercanos.

Con esta decisión, Karen Astrith Manrique Olarte no podrá asistir a la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio para tomar posesión como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca.