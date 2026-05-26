En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Caso UNGRD: Niegan casa por cárcel a Karen Manrique y el juicio contra congresistas queda en firme

Caso UNGRD: Niegan casa por cárcel a Karen Manrique y el juicio contra congresistas queda en firme

El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con que, durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del MinHacienda.

Karen Manrique
Karen Manrique
X: @KarenManriqueO
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 26 de may, 2026

La Sala de Instrucción, reunida en sesión extraordinaria, negó por mayoría el recurso presentado por la congresista Karen Manrique para sustituir la detención preventiva intramural por domiciliaria.

En consecuencia, una vez se cumplan las notificaciones, el expediente será enviado a la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

Así quedará en firme el llamado a juicio contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz , por la presunta comisión del delito de cohecho impropio.

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia había cerrado la puerta a la posibilidad de que Karen Manrique obtuviera la domiciliaria, pero su abogado presentó un recurso de reposición contra esa decisión y finalmente la Sala de Instrucción confirmó su decisión.

El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con que durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.

Mientras Wadith Manzur, quien fue el senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del 8 marzo, y Karen Manrique enfrentarán el proceso privados de la libertad, otros involucrados seguirán vinculados sin medida restrictiva.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad