Caso UNGRD: Niegan casa por cárcel a Karen Manrique y el juicio contra congresistas queda en firme

La Sala de Instrucción, reunida en sesión extraordinaria, negó por mayoría el recurso presentado por la congresista Karen Manrique para sustituir la detención preventiva intramural por domiciliaria.

En consecuencia, una vez se cumplan las notificaciones, el expediente será enviado a la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

Así quedará en firme el llamado a juicio contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz , por la presunta comisión del delito de cohecho impropio.

Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia había cerrado la puerta a la posibilidad de que Karen Manrique obtuviera la domiciliaria, pero su abogado presentó un recurso de reposición contra esa decisión y finalmente la Sala de Instrucción confirmó su decisión.



El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con que durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.

Mientras Wadith Manzur, quien fue el senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del 8 marzo, y Karen Manrique enfrentarán el proceso privados de la libertad, otros involucrados seguirán vinculados sin medida restrictiva.