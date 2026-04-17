Cayó en Ibagué ‘El Monstruo de las Cenizas’; habría abusado de menores tras "ayudar" a damnificados

Las autoridades en Ibagué confirmaron la captura de un hombre señalado de, presuntamente, abusar de dos menores de edad mientras participaba en labores de ayuda a las familias afectadas por la emergencia registrada en el sector de Los Álamos.

De acuerdo con información conocida por la Policía, el individuo habría aprovechado el contexto de atención a los damnificados para acercarse a las víctimas. Tras las denuncias y el avance de las investigaciones, uniformados lograron ubicarlo y hacerlo efectivo a su captura.

“Capturamos a un hombre de 27 años en Ibagué, apodado 'El Monstruo de las Cenizas', por presuntamente abusar de dos menores de edad, mientras se hacía pasar por voluntario en la entrega de ayudas a damnificados en el sector de Los Álamos. El individuo aprovechó la situación de vulnerabilidad de la comunidad tras un incendio, acercándose a las víctimas de 8 y 11 años durante su labor. Gracias a la denuncia de una funcionaria de la administración municipal logramos su captura en flagrancia y activar la ruta de protección para las víctimas, quienes recibieron atención médica integral. Este hombre ya contaba con antecedentes por delitos similares, lo que refuerza la gravedad de su conducta y la necesidad de proteger a nuestra infancia”, manifestó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las menores de edad fueron trasladadas de forma inmediata a un centro asistencial, donde recibieron atención integral en salud y realizando la respectiva valoración médico - legal, garantizando la activación de la ruta institucional para la protección y restablecimiento de sus derechos. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso judicial correspondiente para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad.



Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, y recordaron que estos casos son prioridad dentro de las acciones de protección a la infancia.

”Rechazamos con total contundencia cualquier conducta que vulnere la integridad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reiteramos nuestro compromiso permanente con la protección de esta población vulnerable. Invitamos a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo a nuestros menores, recordando que la denuncia es fundamental para actuar con inmediatez y salvaguardar su bienestar”, agregó.