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Blu Radio  / Nación  / Más de 150 familias lo perdieron todo tras devastador incendio en el barrio Los Álamos de Ibagué

Más de 150 familias lo perdieron todo tras devastador incendio en el barrio Los Álamos de Ibagué

La Alcaldía habilitó un punto de acopio en el parque del barrio Los Álamos y también en la cancha múltiple del sector, donde se están recibiendo ayudas humanitarias.

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