Cayó enlace europeo del narcotráfico en Colombia: extraditan a alias 'Mou' a Bélgica

En un operativo fue extraditado a Bélgica Mounir Namoussi, alias ‘Mou’, identificado como un articulador clave del narcotráfico entre Suramérica y Europa.

La diligencia se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, desde donde el belga fue trasladado bajo custodia para responder ante la justicia de su país por delitos relacionados con la importación de cocaína y la organización de estructuras criminales.

Namoussi había sido capturado el 19 de febrero de 2025 en Barranquilla, tras una notificación roja de Interpol. De acuerdo con las investigaciones, cumplía el rol de enlace internacional del denominado ‘Cartel de los Balcanes’, una red dedicada a la exportación de droga desde Colombia hacia distintos puntos del continente europeo.

Extraditan a alias 'Mou' a Bélgica. Foto: Interpol

Las autoridades establecieron que alias ‘Mou’ asumió funciones de coordinación dentro de la organización luego de la captura de uno de sus principales cabecillas en 2021. Desde entonces, habría consolidado rutas y métodos para el envío de estupefacientes, utilizando contenedores refrigerados como mecanismo de ocultamiento.



Las indagaciones también evidenciaron presuntos vínculos con otras estructuras criminales, entre ellas el ‘Clan del Golfo’, lo que habría permitido fortalecer operaciones de tráfico a gran escala mediante alianzas entre organizaciones.

Además, se documentaron conexiones con actores del narcotráfico internacional, incluyendo a Miro Risvanovic, alias ‘El Ruso’, quien fue capturado en Europa, extraditado a Colombia y posteriormente asesinado en 2018 en Pereira.

Según la Policía, Namoussi operaba bajo identidades falsas y mantenía una red de contactos en varios países, lo que le permitía coordinar envíos y reclutar colaboradores para ejecutar actividades ilícitas.