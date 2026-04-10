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Blu Radio  / Nación  / Cayó enlace europeo del narcotráfico en Colombia: extraditan a alias 'Mou' a Bélgica

Cayó enlace europeo del narcotráfico en Colombia: extraditan a alias 'Mou' a Bélgica

El ciudadano belga Mounir Namoussi fue entregado a las autoridades europeas. Era señalado de coordinar envíos de cocaína desde Colombia hacia Europa y de articular redes criminales con alcance internacional.

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