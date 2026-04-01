Capturan en Cali a alias 'Pantera', requerida en extradición por Brasil por narcotráfico

En el barrio El Lido, en el sur de Cali, las autoridades capturaron a Luz Ángela Cruz, conocida con el alias 'Pantera' una mujer requerida en extradición por el Gobierno de Brasil por el delito de tráfico transnacional de estupefacientes.

Según las autoridades, alias 'Pantera' integraría una red criminal dedicada al envío de cocaína desde Colombia y Brasil hacia Centroamérica y Europa, utilizando distintas modalidades para evadir los controles.

“Esta organización empleaba la modalidad de envío aéreo de cocaína mediante el empleo de correos humanos, quienes ingerían la sustancia ilícita o la adherían a su cuerpo”, explicó el teniente coronel Óscar Gómez, director encargado de Investigación Criminal e Interpol.

La mujer, a quien le espera una condena cercana a los 15 años de prisión, ya presentaba antecedentes desde el año 2019, cuando habría sido sorprendida traficando drogas.



“El proceso penal en contra de alias ‘Pantera’ se deriva de un procedimiento de control antinarcóticos en el aeropuerto internacional de Tabatinga, en Brasil, en el año 2019, donde fue sorprendida con varios kilos de cocaína adheridos a su cuerpo”, agregó el oficial.

Este caso se suma a recientes capturas de extraditables en Cali, como la registrada el pasado 12 de marzo, cuando las autoridades detuvieron en el barrio El Peñón a un hombre requerido por México mediante circular roja de Interpol por el delito de tentativa de feminicidio.

La mujer será puesta a disposición de las autoridades competentes y posteriormente entregada al Gobierno de Brasil para avanzar en su proceso de judicialización.