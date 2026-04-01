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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturan en Cali a alias 'Pantera', requerida en extradición por Brasil por narcotráfico

Capturan en Cali a alias 'Pantera', requerida en extradición por Brasil por narcotráfico

La mujer, detenida en el sur de la ciudad, haría parte de una red que enviaba cocaína hacia Centroamérica y Europa

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