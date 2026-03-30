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Pánico en centro comercial del norte de Cali en medio de fuerte vendaval

Los fuertes vientos también provocaron la caída de varios árboles y postes de energía.

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