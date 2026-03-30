Pánico en centro comercial del norte de Cali en medio de fuerte vendaval

En la tarde de este lunes, habitantes del norte de Cali vivieron se llevarion un gran susto en medio de un vendaval que generó múltiples emergencias en esta zona de la ciudad. Los fuertes vientos provocaron múltiples caídas de árboles y obligó a las personas a refugiarse en sitios seguros, ya que cualquier elemento que no estuviera fijado en el suelo, salía volando en medio de la tempestad.

El incidente mas grave ocurrió en un centro comercial de esta zona de Cali, donde la plazoleta de comidas se conviritó en el escenario del caos, pues mesas, sillas y otros elementos de los restaurantes eran empujados por el viento, mientras que los comensales trataban de aferrarse al mobiliario de otros locales comerciales.

Por otra parte, el barrio Los Alcázares, también en el norte de la ciudad, varios postes de energía fueron tumbados con la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, emergencia que ha dejado sin luz a decenas de familias durante variads horas.

"Se han atendido caída de árboles en el sector norte de la ciudad, en los barrios Urbanización Barranquilla, Metropolitano del Norte, Chiminangos y los Alcázares; en el oeste también se han reportado árboles caídos en el sector del Aguacatal", señaló Nathaly Castaño, vocera del centro de Telemática de Bomberos Cali.



Varias cuadrillas de las Empresas Municipales de Cali están desplegadas en toda la ciudad, especialmente en el norte, para restablecer la energía en los barrios afectados, además de la atención por parte del Dagma y los agentes de tránsito en las vías para controlar el tráfico mientras se retiran los árboles caídos.

Aunque la lluvia en la capital del valle ha cesado, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permanece activo para atender otras emergencias, si se llegan a volver a presentar fuertes precipitaciones en la ciudad.