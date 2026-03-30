En el oriente de Cali estarían provocando incendios para eliminar colonia de gatos

En el oriente de Cali, grupos animalistas están denunciando que en el barrio El Pondaje hay personas que estarían provocando incendios en una zona verde aledaña a un puente vehicular, para erradicar una colonia de gatos que habita en el sector.

“Aquí habían más de 75 gatitos, de eso 75 quedan 20 gatitos mal contados, porque la gente les prendió fuego con el fin de exterminarlos”, indicó un usuario de las redes sociales identificado en Instagram como ‘El Gato’ Escobar.

Serían entre 45 y 50 los gatos que han muerto en estos incendios, muy cerca a la iglesia Nuestro Señor de la Misericordia, lo que más preocupación genera es que no es la primera vez que esto sucede en la zona.

“Esto es algo que ya se venía presentando, los rescatistas habían pedido intervención y protección urgente para la colonia, pero no hubo ningún actuar. Es necesario que se establezcan estrategias de protección y, en caso extremo reubicación, afectando lo menos posible a los animales” indicó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.



Por su parte, Terry Hurtado, del Movimiento Animalista de Valle aseguró que la muerte de estos felinos se debe a una falta de acciones preventivas: “Un llamado también a que el Centro de Bienestar Animal tenga el personal cualificado, con los recursos necesarios y con el compromiso de atender a los animales en condiciones de vulnerabilidad de forma preventiva”, señaló.

La comunidad del barrio el Pondaje está pidiendo a las autoridades investigar y recolectar material de prueba, para identificar a los responsables de causas estas conflagraciones y la muerte de los gatos.