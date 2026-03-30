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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / En el oriente de Cali estarían provocando incendios para eliminar colonia de gatos

En el oriente de Cali estarían provocando incendios para eliminar colonia de gatos

Serían entre 45 y 50 los gatos que han muerto en estos incendios, muy cerca a la iglesia Nuestro Señor de la Misericordia.

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