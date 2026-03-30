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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Persiste el vandalismo contra red semafórica en Cali: las calles 13 y 16 son las más afectadas

Persiste el vandalismo contra red semafórica en Cali: las calles 13 y 16 son las más afectadas

Durante el 2025 se registraron más de 200 casos de vandalización en la red semafórica de la ciudad.

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