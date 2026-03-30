Persiste el vandalismo contra red semafórica en Cali: las calles 13 y 16 son las más afectadas

La vandalización de intersecciones semafóricas en Cali continúa generando serios problemas de movilidad y seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. En el sur, como la calle 14 con carrera 70 y la avenida Pasoancho con carrera 70, completan varios días fuera de funcionamiento tras el hurto de cableado.

La ausencia de semáforos en estas intersecciones ha obligado a conductores y peatones a extremar precauciones, mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio.

“Seguimos teniendo semáforos fuera de servicio a causa de la vandalización. Esta es la principal razón por la cual dejan de funcionar. Se están robando principalmente el cableado eléctrico y de fibra óptica, además de causar daños en los elementos electrónicos y hurtar tarjetas controladoras de los sistemas”, explicó el subsecretario de Movilidad Sostenible, Carlos Alberto Santacoloma.

Según el funcionario, durante el 2025 se registraron más de 200 casos de vandalización en la red semafórica de la ciudad. La problemática persiste este año, ya que en lo que va corrido de 2026 se han reportado al menos 65 hechos similares.



“Necesitamos del apoyo de todos los caleños para proteger estos elementos que son fundamentales para la seguridad vial y la movilidad en la ciudad. La Fiscalía y la Policía ya adelantan investigaciones frente a estos hechos”, concluyó Santacoloma.

Actualmente se adelantan trabajos de recuperación en los puntos afectados con el objetivo de restablecer el funcionamiento de los dispositivos . De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, Cali cuenta con 517 intersecciones semafóricas, de las cuales 12 se encuentran actualmente fuera de servicio, en su mayoría como consecuencia de actos vandálicos.