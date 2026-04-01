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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Plan éxodo en Cali: alta movilidad y operativos especiales por Semana Santa

Plan éxodo en Cali: alta movilidad y operativos especiales por Semana Santa

Autoridades despliegan operativos en principales corredores viales mientras aumenta en un 7% la salida de pasajeros desde la terminal de transporte

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