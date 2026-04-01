Plan éxodo en Cali: alta movilidad y operativos especiales por Semana Santa

Más de 300.000 vehículos se movilizarán entre el miércoles y el Jueves Santo por las principales vías de la capital del Valle del Cauca.

Ante este panorama, y en el marco del plan éxodo, las autoridades han desplegado todas sus capacidades institucionales para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros. Así lo confirmó el secretario de Movilidad de Cali, Sergio Javier Moncayo, quien anunció operativos en los principales puntos turísticos y corredores de salida de la ciudad.

“Estaremos en los principales corredores de salida de la ciudad como lo es la vía al mar, la salida por el corredor de Juanchito, Cali-Palmira y también la vía a Jamundí, donde estimamos una cantidad importante de vehículos que salen e ingresan a la ciudad”, señaló el funcionario.

Desde la Secretaría de Movilidad también confirmaron que durante el fin de semana, en la vía al mar, continuará aplicándose el ingreso por pico y placa. Esto significa que el domingo podrán ingresar entre las 4:00 p.m. y 6:00 p.m. los vehículos con placas terminadas en número par, y entre las 6:00 p.m. y 8:00 p.m. aquellos con placas impares.



Por su parte, la Terminal de Transporte de Cali reportó que, hasta el momento, se han despachado más de 15 mil buses, movilizando a más de 160.000 pasajeros que ya han salido de la ciudad para disfrutar de la Semana Santa.

Los destinos más frecuentados dentro del Valle del Cauca son Buga, Popayán, el Lago Calima (Darién) y Buenaventura. A nivel nacional, los viajeros están optando por ciudades como Medellín, Cúcuta, Bogotá y la Costa Atlántica.

En comparación con la Semana Santa de 2025, se ha registrado un incremento del 7% en el número de usuarios en la terminal, lo que anticipa un aumento en la demanda del servicio durante los días restantes de la semana.

Publicidad

“Lo proyectado para este plan de Semana Santa son 32.500 despachos de vehículos intermunicipales en total y movilizar a más de 350 mil usuarios”, indicó Diego Peña, director operativo de la Terminal de Transportes de Cali.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para planear sus viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de seguridad, con el fin de evitar contratiempos y garantizar una movilidad segura durante esta temporada de alta afluencia vehicular.