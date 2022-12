Celebramos apoyo de vicepresidente al Plebiscito por la Paz: De la Calle

De la Calle dijo que el respaldo del vicepresidente dado en los últimos días al proceso de paz es garantía de que el Gobierno ha trabajado de manera articulada desde muchos puntos para poder concretar la paz.



“Celebramos el apoyo que le ha brindado el vicepresidente Vargas Lleras al proceso y al plebiscito y su anuncio de que votará por el SI”, expresó.



Por otro lado, hizo una precisión sobre los “terceros” aquellas personas que sin ser combatientes tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto armado.



“No hay el riesgo que algunos piensan que existe sobre un especie de casería de brujas o un tribunal de la inquisición para ejecutar venganzas”, apuntó.



Agregó que “Lo que pactamos en La Habana en esencia dice lo siguiente, las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultados de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en los crimines más graves, los de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera”.