César Pachón admite que recoge firmas para su candidatura en marchas campesinas

confirma su intención presidencial.

Publicidad

Pachón ratificó que si bien será candidato a la Presidencia y está recogiendo firmas para obtener su personería jurídica, su campaña aún no ha empezado porque no tiene partido político y la movilización contra el Gobierno este martes no es un acto proselitista.

César Pachón será candidato independiente porque rechaza la política tradicional e incluso se negó a un ofrecimiento de ser fórmula vicepresidencial de un partido que no quiso revelar.

Publicidad

“Nos cansamos de lo mismo, queremos aprovechar el inconformismo para presentar algo nuevo en materia política”, comentó en Mañanas BLU.

Publicidad

Aseveró que los Tratados de Libre Comercio, la minería y los páramos, las deudas con los bancos y los altos costos de los insumos, los cuatro puntos negociados con el Gobierno para levantar los paros de hace unos meses, no se han cumplido y la situación está cada vez peor.

Explicó que la marcha de 20 mil personas convocada para este martes en Bogotá es financiada por los propios campesinos “en un esfuerzo grande, la unión hace la fuerza”, pues cada viaje de bus vale cerca de $3 millones.

Publicidad

Este martes será día de marchas campesinas en Bogotá, convocadas por los movimientos de dignidad campesina que alegan incumplimiento del Gobierno en los acuerdos pactados para aliviar la crisis del sector.

Publicidad

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, aseguró que tiene en marcha un completo dispositivo para garantizar el ejercicio de la protesta durante las marchas anunciadas para este martes y que se concentrarán en la Plaza de Bolívar.