Champeta sí, pero de lejitos: Concejo de Cartagena prohíbe bailes sensuales

El concejal de Cartagena Antonio Salín, promotor del acuerdo que prohíbe a los niños de esa ciudad bailar champeta, explicó los alcances de la medida que según él busca evitar “los actos de erotización temprana” en los menores.



“La champeta no se prohibió (…) Lo que ocurre en Cartagena es que no son ningún tipo de bailes sino actos sexuales en los menores de edad y no están en capacidad de autorregularse, por eso deben actuar los padres la familia y el Estado”, aseguró el cabildante. (Lea también: “Menores no bailan champeta; adoptan posiciones sexuales”: concejal de Cartagena ).



Salín añadió que “la champeta es de los costeños de los cartageneros, hay diferente formas, se puede escuchar y se puede bailar, hay diferentes formas de bailarla y hay formas que no afectarían en los niños”.



El concejal aseguró que se el baile se podrá dar en los eventos culturales, sin embargo aclaró que no podrá haber contacto físico, “contacto de genitales”.



“Se ha querido pensar de que esto es normal, es bueno, cuando viene el turista a Cartagena lo primero que piden es ver bailar a una niña champeta, y eso fomenta el turismo sexual, esto es una medida de protección de nuestros niños”, añadió.



