Chelsea no ejercería opción de compra por Falcao García

De acuerdo al diario británico The Mirror, el Chelsea no ejercería la opción de compra del delantero colombiano Radamel Falcao García, quien se encuentra en calidad de cedido por parte del Mónaco.



Al ‘Tigre’ le ha resultado una pesadilla su paso por la Premier Legue donde no ha logrado la continuidad esperada ni tampoco ha retomado el rendimiento que tuvo antes de su lesión de rodilla.



El colombiano ha anotado un solo gol en 7 partidos con el Chelsea y pese a que ha tenido más minutos que en Manchester United aún no encuentra las redes con la misma frecuencia de antes, cuando era considerado uno de los mejores delanteros del mundo.



Así las cosas, Falcao regresaría al Mónaco al finalizar la temporada.