Chisme de rechifla al ministro lo inventó un periodista de Canal Capital: Cabal

La representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal aclaró en Mañanas BLU que ella ni su partido fomentaron la rechifla al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, durante el foro de víctimas que se realizó este lunes en Bogotá.

La congresista, señalada por el Gobierno de sabotear el evento, aseguró tener información de la persona que la responsabilizó del incidente.

“Tengo información, de dos testigos dispuestos a declarar, que el chisme se lo inventó un periodista de Canal Capital que dijo: hay que echarle la culpa al Centro Democrático y allí está la Cabal. Me están averiguando el nombre”, dijo.

“Cómo voy a estar de tras de eso si desde mi oficina colaboramos con la organización junto a la doctora Sofía Gaviria, que gentilmente me invitó a participar en el foro desde hace dos meses. Me parece absurdo todo esto porque cualquier cosa que le pasa al Gobierno siempre es el Centro Democrático o yo”, agregó.

Al preguntarle si conocía a las personas que abuchearon al ministro Cristo, la representante precisó que ninguno de los del Centro Democrático sabía que iba a ir el ministro. “Fue una sorpresa, es más, si sé que va el ministro me parece más adecuado que nosotros no hubiéramos estado ahí por comodidad de él y la nuestra”.

“Me salí del reciento para atender una entrevista y estando afuera empezó una rechifla de los invitados que no conozco. En ese momento se me acercó un periodista y me preguntó que si desde mi cuenta de Twitter estaba impulsado el abucheo”, manifestó.

¿Quién es Rubén Blando?

A Rubén Blando (una de las víctimas de las Farc y uno de los más activos durante la rechifla), lo conozco desde hace 5 años pero no lo había vuelto a ver. Lo conozco pero no es mi amigo. Me despedí de él, era la segunda vez que lo veía en mi vida, pero no tiene nada que ver con lo que pasó.

¿Por qué la gente rechifla?

La gente está aburrida del tratamiento que les han dado a las víctimas de las Farc en este proceso de paz. Se le ha dado más importancia a ‘Romaña’, ‘Timochenko’ y ‘Catatumbo’ que al dolor de la gente, yo no tengo por qué manipular el dolor de nadie, cada uno es dueño de su decisión. Me parece que desviar la protesta a decir que fui yo o el CD es una visión miope del Gobierno de la realidad de lo que está pasando, ellos tienen que cambiar la estrategia y tocar a la gente.