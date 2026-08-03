Ciberataque a la página del Ministerio de Justicia afecta varios de sus servicios digitales

Las plataformas digitales del Ministerio de Justicia fueron blanco de un ataque cibernético que afecta el funcionamiento de varios de sus servicios. La situación fue confirmada hace pocos minutos por la ministra encargada, Cielo Rusinque, quien informó que la entidad fue atacada con un virus de tipo ransomware, comprometiendo parte de su infraestructura tecnológica.

Según explicó la ministra de Justicia, el ataque impactó parte de la infraestructura tecnológica del Ministerio, por lo que desde el primer momento se pusieron en marcha los protocolos de respuesta para evitar que el virus siguiera tomándose otro tipo de información.

Entre las primeras medidas que tomó el Ministerio de Justicia, estuvo el aislamiento de los sistemas comprometidos, con el objetivo de reducir los daños y facilitar las labores de recuperación.

Ante todo este panorama, el Ministerio de Justicia informó que está trabajando de manera conjunta con un grupo de especialistas del Ministerio TIC para identificar el alcance del ataque, rastrear el virus y recuperar de forma segura los sistemas comprometidos. En este momento las labores están concentradas en contener la afectación, revisar cada uno de los equipos involucrados y restablecer gradualmente los servicios que presentan fallas.



Informo que el Ministerio de Justicia y del Derecho fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de algunos de sus servicios.



Rechazo de manera categórica este ataque… — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) August 3, 2026

Por su parte, la ministra rechazó lo ocurrido y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes a acelerar las investigaciones para establecer cómo se produjo el ataque, quiénes estarían detrás de este hecho y cuál era su propósito.

Aunque la página principal del Ministerio permanece disponible, los inconvenientes son evidentes para quienes intentan realizar consultas. La información que aparece directamente en el portal puede visualizarse, pero varios enlaces y apartados que conducen a otros servicios muestran mensajes de error o aparecen como no disponibles, debido a que continúan las labores de recuperación.

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Las autoridades aclararon que, hasta ahora, no existe confirmación sobre un posible robo o filtración de información. El análisis continúa para establecer si los responsables lograron acceder a datos institucionales o si la afectación se limitó al funcionamiento de los sistemas. El Ministerio insistió en que informará cualquier novedad únicamente a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella, Iván Cancino, también pidió una pronta actuación de las autoridades para identificar a los responsables y determinar el objetivo de este ataque. Entre tanto, el Ministerio habilitó un canal de atención para que los ciudadanos reporten inconvenientes relacionados con los servicios digitales, mientras avanzan el rastreo del virus, la contención de los daños y el restablecimiento progresivo de la plataforma.