Cielo Rusinque renunció a la Superindustria el mismo día en que C. de Estado tumbó su nombramiento

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque al cargo de superintendente de Industria y Comercio.

La renuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026, el mismo día en que el país conoció la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento por considerar que no cumplía los requisitos para el cargo, ya que sus estudios en Francia no han sido convalidados en Colombia.

En su lugar, el presidente Gustavo Petro nombró Diego Andrés Solano Osorio como encargado de la entidad. Solano viene de ser mano derecha de Rusinque y trabajada como asesor de su despacho.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el nuevo superintendente es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la Universidad Externado y magíster en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston.



Rusinque sigue siendo una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro y ayer apareció junto al presidente en la tarima de presentación de un informe sobre los impactos 'positivos' de la política económica del Gobierno.

"Desde la Superintendencia, pese a las obstrucciones y a los ataques sistemáticos provenientes de todos los frentes, hemos impulsado una transformación del enfoque institucional orientada a crear las condiciones de una verdadera democratización de los mercados, en la que no prevalezca la mano invisible de los poderosos y en la que la libre competencia no sea un simple eslogan que encubra carteles y abusos de posición dominante", escribió Rusinque en redes.