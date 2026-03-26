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Blu Radio  / Nación  / Cielo Rusinque renunció a la Superindustria el mismo día en que C. de Estado tumbó su nombramiento

Cielo Rusinque renunció a la Superindustria el mismo día en que C. de Estado tumbó su nombramiento

El Gobierno aceptó la renuncia de Rusinque y nombró a su asesor como encargado.

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