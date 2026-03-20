"A los ojos del Consejo de Estado es como si me acabara de graduar; fallo es lamentable": Rusinque

En una reciente entrevista, Cielo Rusinque expresó su profundo rechazo ante la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad de su nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio

La funcionaria calificó el fallo como "lamentable" y aseguró que la decisión parece desconocer décadas de trayectoria académica y profesional, tratándola como si fuera una recién graduada a pesar de haber obtenido su título de abogada en el año 2004.



Cuestionamientos a la valoración de la experiencia profesional

Rusinque denunció que el alto tribunal desconoció pruebas fundamentales de su trayectoria, específicamente más de cuatro años de experiencia como docente investigadora en la Universidad Externado de Colombia. Según la funcionaria, el Consejo de Estado concluyó que solo cuenta con ocho años y algunos meses de experiencia, una cifra que ella rebate argumentando que se le están exigiendo requisitos de especificidad que nunca antes se le pidieron a ningún exsuperintendente en el pasado.

Para Rusinque, existe una arbitrariedad en la decisión, resaltando que hubo un salvamento de voto por parte del magistrado que considera con mayor formación y rigor en la sección quinta, quien inicialmente había presentado una ponencia favorable a su permanencia.



El debate sobre la formación académica y los títulos del exterior

Otro de los puntos centrales de la controversia es la convalidación de sus estudios en Francia. Rusinque defendió la legitimidad de su formación, señalando que posee una maestría debidamente acreditada y una segunda maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de París .

Explicó que los trámites de convalidación ante el Ministerio de Educación pueden tardar más de dos años, pero que la falta de esa formalidad no debería anular la realidad de su nivel académico superior.



Ante las críticas sobre la relevancia de su perfil como constitucionalista para la Superintendencia, Rusinque sostuvo que áreas como la protección de datos, la libre competencia y la propiedad industrial tienen un fundamento transversal inminentemente constitucional.

La funcionaria fue enfática al afirmar que este fallo no es un ataque personal, sino un intento de debilitar la gestión del gobierno y de una institución que no se inclina ante los sectores poderosos del país

Rusinque sugirió que existe una "politización de los organismos de la justicia" y que este tipo de decisiones alimentan la teoría del lawfare o persecución judicial contra el Ejecutivo.

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Escuche aquí la entrevista: