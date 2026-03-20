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"A los ojos del Consejo de Estado es como si me acabara de graduar; fallo es lamentable": Rusinque

La funcionaria calificó el fallo como "lamentable" y aseguró que la decisión parece desconocer décadas de trayectoria académica y profesional, tratándola como si fuera una recién graduada a pesar de haber obtenido su título de abogada en el año 2004.

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